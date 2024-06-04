تحالف الأحزاب: اختيار مدبولي للحكومة الجديدة في محله

علق النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، على اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي، لتشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: “إنه اختيار فى محله نظرا لخبرته والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد”، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة، على المستوي الداخلي والدولي.

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “ten”، اليوم الثلاثاء، “لو الحكومة مشيت على البيان الذى صدر من رئاسة الجمهورية عن تكليفات الحكومة، ستكون خطة واضحة لهم من أهمها الأمن والأمان”، موضحا: أنه إذا لم يكن هناك أمن وأمان، فلن يكون هناك أى تنمية فى أى شئ أخر.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: أن المبادرات التي تبنتها الحكومة كانت لها تأثير إيجابي على حياة المصريين، لافتا إلى أن بناء الإنسان ملف مهم جدا خاصة يتعلق بالوعي والإنتماء والتعليم والصحة، إنما أهمهم هو الملف الإقتصادي، الذى يرتبط بالزراعة والصناعة.