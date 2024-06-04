تحرير 16 محضر مخالفات تموينية في حملة ببني سويف

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، المعرض الدائم للسلع المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على استمرار توافر السلع الأساسية، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة العمل بالمعارض ،وضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتجول السكرتير العام المساعد داخل المعرض، والذي يحوى مجموعة من الباكيات ، تشمل مواد غذائية وسلع تموينية واستراتيجية تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، خاصة بعد توجيهات الحكومة باستمرار العمل بالمعارض الموسمية للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى طرح اللحوم بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لخفض سعر اللحوم،والتي يزداد عليها الطلب تزامنا مع قرب حلول العيد، وذلك في إطار تضافر الجهود بين الجهاز التنفيذي والجزارين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والطب البيطري.

كما أشرف السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك ، استهدفت عدد من المحال التجارية ومحلات الجزارة والأسواق والمخابز ومراكز ومنشآت طبية خاصة بمدينة بني سويف، أسفرت عن تحرير 16 محضرا لمخالفات بالمخايز البلدية ، شملت 7 محاضر لتدني مستوى النظافة، و3 محاضر لعدم الإعلان عن التشغيل،و4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،ومحضرين للتصرف في 8 شكاير دقيق بلدي مُدعم،فضلاُ عن تحريرعدة محاضر لبعض العيادات والمعامل الطبية الخاصة لوجود مخالفات ، تمهيدا للسير في إجراءات غلقها ، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته :عزة بسيوني _مديرية التموين والتجارة الداخلية ،أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة،الدكتورعلاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية،أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، سامح يسن _فرع جهاز حماية المستهلك، ، ومسؤولو الطب البيطري والصحة والوحدة المحلية