تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 861 شاحنة و210 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 409 شاحنة و137 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 452 شاحنة و73 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والرياض بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهى الحرية، امل، الرياض وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، سينا والرياض، كما تم تداول 3200 طن بضائع و340 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3370 راكب بموانيها.