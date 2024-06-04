"بيطري الشرقية" يُنهي البرنامج التدريبي العملي للأطباء

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري فى إعداد البرامج التدريبية للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج لهذا العام ٢٠٢٤م/١٤٤٥هـ والإشراف على أعمال فحص وذبح الهدي والأضاحي بالطرق الشرعية وكذلك الالتزام بتقديم خدمات طبية بيطرية متميزة خلال هذا الموسم.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بمتابعة البرنامج التدريبي العملى للأطباء البيطريين المشاركين في بعثة الحج لهذا العام ٢٠٢٤م /١٤٤٥هـ فى الفترة من ٢١ إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٤م بمجازر ( القنايات - ههيا - الجديدة - الحسينية ) وذلك بحضور كلا من مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ومديري المجازر المعنية لتدريب الأطباء علي الأعمال المكلفين بها أثناء البعثة والفحص قبل وبعد الذبح والتركيز على الأمراض الأكثر شيوعاً والإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة خلال الفحص الطبي البيطري في تلك الحالات.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن هذا البرنامج التدريبي يهدف لرفع كفاءة أداء الأطباء المشاركين من المديرية ببعثة الإشراف على الهدي و الأضاحي لتقديم خدمة بيطرية متميزة من خلال الإشراف البيطري على ذبائح الهدي والأضاحي لموسم حج ١٤٤٥ هـ/٢٠٢٤م والتأكيد على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي.