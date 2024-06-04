الخميس.. 40 طلب إحاطة على طاولة «محلية النواب» بحضور محافظ الدقهلية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها يوم الخميس المقبل، لمناقشة 40 طلب إحاطة بحضور محافظ الدقهلية.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- 8 طلبات للنائب أسامة عبدالعاطي بشأن تهالك طريق المقاطعة – الحجايزة – مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، و تهالك طريق الدفرية الواصل إلى قرية غزالة - مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وتهالك طريق صدقا (تمى الأمديد) محافظة الدقهلية، وحتى مركز أولاد صقر – محافظة الشرقية، مروراً بقرية المعالوة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، وتهالك طريق طنبول المؤدي إلى قرية قرقيرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وتهالك طريق كفر يوسف عوض وحتى قرية العزاوي – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، و استكمال رصف طريق كفر سنجاب مركز تمى الأمديد وحتى الصالحات مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، و رصف الطرق الرئيسية لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية وخاصة الطريق الرابط بين قرية كفر سنجاب ومدينة تمى الامديد وحتى قرية منشأة بطاش.

- طلبي النائب مجدي الأمير بشأن رصف طريق المطرية – دكرنس – محافظة الدقهلية حيث إن الطريق متهالك وبحالة سيئة ولا يصلح للسير أو السفر وهو الطريق الوحيد لسكان شمال محافظة الدقهلية المؤدي إلى المنصورة والجامعات والمستشفيات والمحافظات الأخرى، واستكمال تنفيذ أعمال رصف طريق ترعة السلام بداية من العصافرة المطرية – المنزلة محافظة الدقهلية وصولاً إلى شادر عزام ومحافظة الشرقية، وذلك حفاظاً على الأرواح حيث إن الطريق متهالك وبحالة سيئة جداً، ولا يصلح للسير أو السفر وهو الطريق الوحيد لسكان شمال محافظة الدقهلية المؤدي لطرق محافظات القاهرة والإسماعيلية والسويس.

- طلبي الإحاطة النائب أحمد الحديدي، بشأن توسعة ورصف ورفع كفاءة طريق ترعة السلام بداية من كوبري العصافرة حتى كوبري بحر البقر بطول 38 كيلو متر المار بمحافظتي الدقهلية والشرقية حيث إنه الطريق البديل لبحيرة المنزلة لمرور سيارات النقل الثقيل، فضلاً عن استكمال رصف طريقي (الطويل بطول 3 كيلو متر)، و(القنال الملاحي بدءاً من كوبري مركز شباب مدينة المنزلة وحتى تقاطع كوبري حادوس مروراً بالمزرعة السمكية بمدينة المنزلة بطول 6 كيلو متر)، وذلك في ضوء ما انتهت إليه مناقشات اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 من يناير سنة 2024.

- طلب النائب أحمد الحديدي، بشأن توسعة ورفع كفاءة طريق المنزلة – المنصورة بدءًا من مدينة المنزلة وحتى مدينة دكرنس والذي يعد من أسوأ الطرق في مناطق كثيرة على طول الطريق الأمر الذي نتج عنه سقوط الكثير من الضحايا.

- طلب النائب محمود عزب، بشأن ضرورة سرعة الانتهاء من رصف طريق ميت غمر – الزقازيق.

- طلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم استكمال رصف طريق مصرف عموم البحيرة حيث إنه يُعد من الطرق الرئيسية الذي يربط بين مراكز منطقة شمال الدقهلية جميعاً، فضلاً عن اختصاره للمسافات بينهم وبين مراكز محافظتي الشرقية ودمياط.

- طلبي النائب أشرف الشبراوي، بشأن ضرورة تشكيل لجنة محايدة بعيدة عن الإدارة المحلية لفحص ملفين (1 - الموقف الجديد بمدينة دكرنس، 2 - تطوير كورنيش شربين)، حيث يشوبهما التدليس وإهدار المال العام بمقايسات مغالى فيها، وتم تحريرها على بياض وتم الإسناد من مقاول لمقاول وأكثر في تعاقد واحد وتم التوقيع على مستندات الاستلام النهائي، مع العلم أن المشروع لم ينته حتى الآن ومازال كما هو منذ عام مع العلم أن مدة المشروع ثلاثة أشهر. (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، وتعمد تعطيل مصالح المواطنين دون أي مبرر بين مجلس ومدينة بني عبيد وديوان عام محافظة الدقهلية مما يتسبب في إفشال مشروعات الشباب خاصة مشروعات الثروة الحيوانية.

- طلب النائب خالد الحداد، بشأن: عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مروراً بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق، بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.

- طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تعارض آراء إدارات وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية البصراط أمام نقطة الشرطة، وحيث سبق وتقدمت باقتراح برغبة في هذا الشأن وتم عمل معاينة بحضور السيد وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وتم إفادتي بأن هذا الكوبري ينطبق عليه الاشتراطات والضوابط المنظمة لإنشاء كباري المشاة ثم جاء رد آخر من الوزارة يفيد بأن الكباري الموجودة تفي بالغرض، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024.

- طلب النائبة ضحى عاصي، بشأن تأخر تشغيل خط سير من كفر الأطرش – المنصورة مروراً بالطريق الدولي والذي صدر بشأنه موافقة اللجنة العليا بتاريخ 9/1/2024، والتي قررت تشغيل الخط المذكور بعدد 20 سيارة على أن يتم اختيارهم من ضمن السيارات العاملة على خط شربين – طلخا وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم عمل قرعة علنية برئاسة رئيس المركز، على أن تكون الأجرة 8 جنيهات والكارتة المجمعة 200 جنيه شهرياً، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024.

- طلب أشرف الشبراوي، بشأن تقاعس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها بالدقهلية عن حل مشكلة شح المياه بعزب وقرى مدينة بني عبيد وعزب وقرى الوحدة المحلية باليوسيفية، مما تسبب في تجمهر الأهالي وحدوث العديد من الإضرابات بينهم وبين الجهات التنفيذية بالمحافظة (حسبما ورد بطلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 30 من أبريل سنة 2024.

- طلب النائب خالد الحديدي، بشأن تأخر تنفيذ مد خطوط خدمة الصرف الصحي ببعض الشوارع المحورية بمدينة المنزلة – محافظة الدقهلية الأمر الذي أدى إلى تأخر إدراجها بخطة الرصف الاستثمارية، على سبيل المثال (شارع القناة الملاحي بداية من مسجد البستاني حتى كوبري مركز شباب المنزلة، وشارع هاشم الضويني بداية من تقاطعه مع شارع الشهيد حجازي حتى تقاطعه مع طريق القنال الملاحي الداخلي، وامتداد شارع الشهيد حجازي من تقاطع شارع الشهيد حجازي مع شارع حمزاوي وحتى كوبري مركز شباب مدينة المنزلة.

- طلبي النائب محمد نجيب، بشأن ضرورة ضم حي أبو ناصر لمدينة الجمالية – الدقهلية حيث إن الحي ملاصق لمركز الجمالية، ولكن تابع للوحدة المحلية بالبصراط - مركز المنزلة، ويبعد عنها 4 كيلو متر تقريباً، مما أدى إلى تشتت الحي وحرمانه من المرافق العامة (مياه شرب وصرف صحي – خطوط تليفونات ارضي، و زيادة أسعار التصالح بمدينة الجمالية – الدقهلية مقارنةً بالأسعار بالمراكز المجاورة، والحاصل على نموذج عشرة لا يصُرح له باستكمال الأدوار المتصالح عليها ولايتم توصيل المرافق إليه (مياه – كهرباء – غاز)، على الرغم من القيام بدفع مبلغ التصالح.

- طلب النائبة ميرفت عازر، بشأن استغلال سور مركز التدريب المهني بميت غمر – محافظة الدقهلية، بغرض إنشاء محلات وذلك لتعظيم موارد الجهة التابع لها المركز، فضلاً عن توفير فرص عمل حيث يتمتع بموقع إستراتيجي بمدخل المدينة.

- طلب النائبة ميرفت عازر، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد (خط طنطا – الزقازيق) للربط بين شارعي (26 يوليو، والعاشر من رمضان) بمدينة ميت غمر– محافظة الدقهلية، حيث لا يربط بينهما حالياً سوى نفق مشاة يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم، حيث إنه يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين نتيجة التكدس الشديد أثناء سير المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.

- طلبي النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن تأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة الهابي لاند – بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكً وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرًا على حياة المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024، وتأخر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة نفق السيارات المار أسفل خطوط السكك الحديدية بمنطقة عزبة عقل – بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، حيث أصبح متهالكً وتغمره مياه الأمطار في فصل الشتاء، ومياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى كثرة الحوادث ويمثل خطرًا على حياة المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.

- 4 طلبات للنائب وليد فرعون بشأن سرعة توفير اعتماد مالي إضافي لمحافظة الدقهلية لاستكمال مشروعات مركز ومدينة دكرنس وذلك للأعمال الآتية: (إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع مدينة دكرنس، تحويل الكابلات الهوائية لخطوط التليفونات الأرضية إلى كابلات فايبر، إحلال وتجديد 55 حنفية حريق متهالكة وذلك بناء على معاينة الدفاع المدني وشركة مياه الشرب بالمحافظة، إنارة طريق المحكمة – البشمور) بمدينة دكرنس، وتأخر إصدار قرار تخصيص مساحة 1000 متر لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدرسة أم المعلمين الثانوية بنين بقرية دموه بمركز دكرنس – محافظة الدقهلية، حيث إن بناء المدرسة متوقف على إصدار قرار التخصيص الذي يفترض إصداره منذ عامين ونصف، وسرعة إصدار قرار تخصيص لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8630م2 بهدف توسعة المقابر بمركز ومدينة دكرنس محافظة الدقهلية، حيث إن الأهالي يعانون من عدم وجود مقابر لهم وأن المساحة سيتم بيعها للأهالي بهدف تعظيم موارد الدولة، مع العلم أنه تم اتخاذ الإجراءات في هذا الشأن منذ تاريخ 27/2/2022 وحتى تاريخ 24/12/2023، وتأخر تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 140 م2 لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مكتب بريد بمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، بالرغم من عمل محضر انضمامي بين الهيئة القومية للبريد ومجلس مدينة دكرنس بصلاحية الموقع، فضلاً عن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على التخصيص بتاريخ 28/12/2021 واتخاذ بعض الإجراءات المركزية بين وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء في هذا الشأن، مع العلم أن مقر مكتب البريد الحالي مؤجر وصدر ضده حكم قضائي بالطرد بتاريخ 3/3/2021، ولا يستوعب الكثافة السكانية للمدينة.

- طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تخصيص قطعتي أرض أملاك دولة بمدينة المنزلة بهدف إنشاء وحدة أورام لتلقي علاج الأورام وإنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة المنزلة محافظة الدقهلية.

