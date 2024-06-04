العثور على جثة شاب بترعة الإسماعيلية في أبو زعبل

تكثف مباحث مركز شرطة الخانكة جهودها لكشف هوية جثة شاب عثر عليه بترعة الإسماعيلية، وجرى انتشال الجثة بمساعدة الأهالي من أمام منطقة أبو زعبل بدائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

وأمرت بالنشر والاستعلام من محاضر المتغيبين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة لشاب مجهولة الهوية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية ولم يعثر معه على ثمة مستندات أو بطاقة هوية، والجثة مقيدة اليدين بأفيز بلاستيكى، وجرى التحفظ على الجثة بالمستشفى، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.