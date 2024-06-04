محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف واستقبال طلبات التصالح في طنطا

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية بجولة موسعة بمركز ومدينة طنطا لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير و استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، ومراعاة مصالحهم والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها،و الوقوف على التحديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ، ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا .

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية في محور طريق ام القرى بطنطا حيث تم الانتهاء من تركيب جميع المواسير و ربطها مع الطريق السريع ،و يعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين .

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م و تغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش، بالإضافة الى متابعة الأعمال الجارية في توسعة كوبري قحافة لخلق حارة مرورية جديده ،فيجري التدبيش خلف القواعد المسلحة الحاملة للكبري و ذلك ل تهيئه صب البلاطة الانتقاليه بين جسم الكبري و الشارع الرئيسي لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي أول ومركز ومدينة طنطا ،مؤكدا أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وفي السياق ذاته شدد المحافظ على رفع كفاءة وتطوير المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا والمقام على مساحة 22م2 بمبنى الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة طنطا ويتكون من 11 شباك احدهم مخصص لذوي القدرات الخاصة وكبار السن.

وأشار محافظ الغربية إلي أنه تم تطوير ورفع كفاءة المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية ، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

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