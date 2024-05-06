بالصور.. قصور الثقافة تحتفل بعيد القيامة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بنادي القضاة النهري بأسيوط، مساء الأحد، احتفالية ثقافية فنية بعنوان "وطن واحد نسيج واحد" ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد القيامة المجيد، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فنى لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد نصر الدين، تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية التراثية منها "العصا، التنورة، التابلوه الفلاحي".

وشهد الحفل الذي قدمه جمال عبد الناصر مدير قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص، باقة من الفقرات الفنية منها ورش رسم على الوجوه، وعرض مسرح العرائس للفنان محمد راتب، وفقرة موسيقية للفنانة منال صموئيل، بجانب باقة من الألعاب الترفيهية للأطفال.

الفعاليات نفذت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وشهدت عدة أنشطة أخرى نظمها القصر احتفالا بأعياد الربيع منها ورشة فنون تشكيلية، وورشة حكي بعنوان "شم النسيم" قدمتها الفنانة هبة عبود موضحة خلالها أهم مظاهر الاحتفال بشم النسيم لدى قدماء المصريين. كما أقيمت مسابقة ثقافية وشهد القصر ورشة تطريز يدوي للفنانة سوسن سيد، وورشة خط عربي للفنانة إيمان حسن.

وتحفل أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع بمجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام سينما الشعب وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

0c01fab5-aafa-407e-abd0-72621b68ae2b

5e3718ad-39ec-4361-95c7-7f41c9309e5a

49d10855-319a-496a-acc2-f0cf204a3b18