رئيس الوزراء: الدولة تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين رغم من التحديات الكبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل تخفيف الأعباء عن المواطنين بالرغم من التحديات الكبيرة، موضحا أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة الدين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم خلال افتتاح أحد مصانع الأدوية المنزلية بمدينة برج العرب، أن أسعار النفط شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الأزمات العالمية، وأن الأزمات الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة التضخم، كما أن الدولة تحملت لمدة عام ونصف العام استمرار تقديم الدعم بالرغم من الأزمات العالمية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار.

واستمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب المنتج المحلي المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.