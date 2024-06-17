ستولتنبرج: نصف الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى الولايات المتحدة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين أن ثلثا الإنفاق الدفاعي الأوروبي يذهب إلى الطلبيات الجديدة من الولايات المتحدة، والتي بلغت 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.

وقال ستولتنبرج خلال كلمة في مركز وودرو ويلسون في واشنطن، إنه يجب على الولايات المتحدة تقدم نصف صندوق الأسلحة التابع لحلف شمال الأطلسي البالغ 40 مليار دولار سنويا لكييف، حسبما ذكرت وكالة تاس.

وتقدم الدول الغربية دعما غير مسبوق لأوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي، في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022 والتي تسببت في مقتل مئات الآلاف من الجانبين.