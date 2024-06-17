عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغانيه "الحلم الوردي" احتفالا بالعيد

طرح المطرب عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل إسم الحلم الوردي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي ، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة .



وطرح منذ فترة الجريني أغنية تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، جلال حمداوي .

يذكر أن الجريني اصدر عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها .