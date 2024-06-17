بعد سحبه من دور العرض.. 42 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم "السرب"

نجح فيلم "السرب"، بطولة أحمد السقا، في تحقيق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، حيث بلغت إجمالي إيراداته خلال 6 أسابيع في دور العرض السينمائية لـ42 مليون جنيه، ليحصد في آخر أيام عرضة بالسينمات إيرادات بلغت 12 ألف جنيه، مما اضطروا الى سحبه من دور العرض السينمائى.

فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.