وكيل صحة بني سويف تحيل نوبتجية صحة بقرية قاي في إهناسيا للتحقيق

أحالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف ،اليوم، نوبتجية صحة الأسرة بقرية قاي التابعة لمركز ومدينة إهناسيا المدينة، للتحقيق لعدم تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالوحدات الصحية، وتم التوجيه بتوفير دفاتر تذاكر للوحده وتم توفيرها بالفعل.

جاء ذلك خلال مرورها على مركز صحة الأسرة بقاي، لمتابعة استمرارية تقديم الخدمة الصحية بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الحضرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية ،والدكتور محمود عمر مدير المستشفيات والرعاية العاجلة .

وجرى متابعة سير العمل وانتظام النوبتجيات ومراجعه السجلات والتأكد من توفير المستلزمات والأدوية والامصال .

كما قامت وكيل وزارة الصحة بالمرور على مكتب صحه إهناسيا ومتابعة سير العمل ومراجعه تسجيل المواليد والوفيات والمرور على مركز طبى الحضرى بإهناسيا ومتابعة تقديم خدمه المبادرات الصحية.

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