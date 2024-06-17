البطريرك يزور رئيس أساقفة إيبارشية ستراسبورغ اللاتينية

في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين 2024، قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى Pascal DELANOIE رئيس أساقفة أبرشية ستراسبورغ اللاتينية، وذلك في مقرّ مطرانيته في مدينة ستراسبورغ – فرنسا.

خلال اللقاء، رحّب بالبطريرك أجمل ترحيب، معبّراً عن اعتزازه باستقباله، مثنياً على ما يقوم به البطريرك من جهود جبّارة في رعاية أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية عامّةً، والمؤمنين في فرنسا وفي ستراسبورغ بشكل خاص، مؤكّداً على المكانة الهامّة التي تحتلّها الإرسالية السريانية الكاثوليكية في هذه المدينة، سواء من حيث العدد، أو من حيث الالتزام الكنسي المميَّز، داعياً لغبطته بدوام الصحّة والعافية والتوفيق في أعماله، ومتمنّيا أن تتكلّل زيارته الراعوية إلى الإرساليات السريانية في فرنسا بالنجاح.

من جهته، شكر البطريرك لسيادته حفاوة الاستقبال، معرباً عن سروره بالقيام بالزيارة الراعوية إلى أبناء إرسالية مار اسحق الأنطاكي السريانية الكاثوليكية في ستراسبورغ، وإعجابه الشديد وتأثّره بمدى التزامهم وتعلّقهم بالكنيسة وتقاليدها العريقة، شاكراً مطرانية ستراسبورغ اللاتينية على تقديمها الكنيسة الجديدة الخاصّة بالإرسالية السريانية في هذه المدينة، وعلى كلّ التسهيلات التي توفّرها في تأمين الخدمة الروحية والراعوية للمؤمنين، ممّا يعزّز مسيرتهم وتمسّكهم بإيمانهم وكنيستهم.

وتوجّه البطريرك بالشكر من المؤمنين الكاثوليك في الغرب، ولا سيّما في فرنسا، على ما يقدّمون من مساعدات إنسانية مقدَّرة لإخوتهم في الشرق، منوّهاً إلى أنّ ما تحتاج إليه الكنيسة والمؤمنون في الشرق هو الاستقرار السياسي الذي يرسّخ الحضور المسيحي في أرض الآباء والأجداد، رغم الصعوبات والتحدّيات الكثيرة، لافتاً إلى ما تقوم به الكنيسة للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في هذه الظروف العصيبة.

وأهدى البطريرك ميدالية سيّدة النجاة البطريركية، عربون محبّة وشكر وتقدير.

ورافق البطريرك في هذه الزيارة مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والمونسنيور أنيس شعبو كاهن إرساليات ستراسبورغ وبوزانسون وبلفورت، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية ليون.

وحضر اللقاء المونسنيور Roudi VIGNERON النائب الأسقفي لشؤون الكاثوليك الشرقيين في أبرشية ستراسبورغ اللاتينية.

بعدئذٍ غادر والوفد المرافق مودَّعاً من سيادته كما استقبله بمجالي الحفاوة والإكرام.