أستاذ علوم سياسية: مجلس الحرب الإسرائيلي أصبح دون قيمة بعد انسحاب "جانتس"

قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي أصبح دون قيمة بعد انسحاب بيني جانتس، فعند تشكيله كان يضم عناصر القوة في الحكومة الإسرائيلية، ولعل أهم هذه العناصر بيني جانتس.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بعد أن ترك جانتس لـ"كابينت الحرب" لم يعد له شكل أساسي ودور في صناعة القرار الإسرائيلي، وكان هناك مطالب من بن غفير وسموترتش أن يغطوا الفراغ الذي تركه جانتس، وأن يصبح هناك أعضاء في مجلس الحرب، ولكن نتنياهو واضح أنه ارتقى وقرر حل المجلس، وتشكيل مجلس استشاري جديد مصغر يضم بجانب نتنياهو وزير التخطيط الاستراتيجي، والذي يقال عنه أنه الفتي المدلل لرئيس الحكومة الإسرائيلية.