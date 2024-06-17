عماد البشتاوي: العنصر الأساسي في مجلس الحرب هو "جانتس"

قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن بنيامين نتنياهو تحالف مع اليمين المتطرف ليس فقط منذ 7 أكتوبر وإنما منذ ديسمبر 2022، وهو كان التحالف الاضطراري بسبب تحقيق أهداف البقاء في السلطة.

وأشار “البشتاوي” خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن العنصر الأساسي في مجلس الحرب هو بيني جانتس وحزبه فمن المنطق عمليا أنه لم يعد هناك مجلس حرب، ولذلك فحل المجلس أمر كان لا بد أن يحدث.

ونوه إلى أنه لو كان مجلس الحرب موجودًا فسيجد نفسه مضطرا لضم بن جفير، وهذا ما سيضعه في موقف محرج داخليًا وأكثر خطورة خارجيًا مع الولايات المتحدة التي أساسًا لم ترحب بتحالف بن جفير وبنيامين نتنياهو.