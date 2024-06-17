طقس شديد الحرارة نهارا بأسوان والجزر النيلية الملاذ للأهالي لمواجهة الطقس الحار

تشهد أسوان موجة حارة شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية هذا الشهر، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية خلال الأيام الماضية وتؤثر هذه الحرارة العالية بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري والإغماء، خاصةً عند التعرض المباشر لأشعة الشمس .

وتشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلي أن المحافظة تشهد ،اليوم الإثنين ،طقسًا شديد الحرارة نهارًا حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية، ومائلًا للحرارة ليلاً حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 31 درجة مئوية.

و يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري والإغماءات في ظل هذه الظروف المناخية الحالية ، ويتخذ المواطنون الاحتياطات اللازمة مثل شرب الكثير من الماء والبحث عن أماكن مظللة للبقاء آمنين خلال هذه الفترات الحارة.

الجزر النيلية هي الملاذ الطبيعي للمواطنين بأسوان لمواجهة ارتفاع الحرارة

ويلجأ العديد من المواطنين بأسوان مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية إلى الجزر النيلية للبحث عن بعض الراحة والاستجمام في طقس معتدل نسبيا ، فهي ملاذ طبيعي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وقضاء بعض الوقت بعيدا عن شمس الصيف الحارقة .

وتُعد الجزر النيلية بأسوان وجهة مفضلة حيث توفر مساحات خضراء ومياه باردة تساعد في تخفيف حدة الحرارة المرتفعة تقدم بيئة أكثر اعتدالاً مقارنة بالأماكن الأخرى في المدينة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للتنزه والاسترخاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة نهارا علي القاهرة والوجه البحري حار علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية احيانا علي مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد ،مائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء معتدل علي السواحل الشمالية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظة القاهرة العظمي 37 درجة والصغري 24 درجة وكفر الشيخ العظمي 36 والصغري 23 درجة وبورسعيد العظمي 32 والصغري 23 درجة والإسماعيلية العظمي 37 درجة والصغري 25 درجة ورفح العظمي 32 والصغري 21 درجة وشرم الشيخ العظمي 42 والصغري 30 درجة والإسكندرية العظمي 30 درجة والصغري 23 درجة. ومطروح العظمي 28 درجة والصغري 22 درجة والمنيا العظمي 40 والصغري 27 درجة وسوهاج العظمي 42 درجة والصغري 28 درجة وقنا العظمي 44 درجة والصغري 30 درجة والأقصر العظمي 45 درجة والصغري 30 درجة وأسوان العظمي 46 درجة والصغري 31 درجة .