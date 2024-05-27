طالبه بفلوسه فطعنه.. 3 سنوات سجنًا لمتهم بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي بالسجن ثلاث سنوات للمتهم "ب.ح" لاتهامه بطعن مواطن باستخدام خنجر بالبساتين وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبو عبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة بأن المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة ضرب عمداً المجني عليه "ا.م "وأحدث إصابته الموصوفة والثابتة بالتقارير الطبية وتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها

بنحو ثلاثون بالمائة تمثلت في قطع كامل بالعصب القصبي الأكبر وكان ذلك بأن كاله ضربتين استقرنا بصدره وجرفه ألحدته عن مقاومته ثم عاجله بضربة استقرت بمحل تخلف عاهته مستخدماً في ذلك سلاح أبيض خنجر.

وأكد المجني عليه بتحقيقات النيابة ، تضرره من المتهم حال قيامه باقتراضه مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية و عند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر) محدثا به إصابات واردة بتقرير مصلحة الطبي و الذي جاء بقيمته أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن و الآلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حالك من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة و طرف منصب و هي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة و في تاريخ معاصر التاريخ الواقعة والتخلف الذي المجني عليه من جراء الإصابة قطعا كاملا والعصب القصبي الأمر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة ، وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة .