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الإثنين 17 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رويترز: انخفاض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن عددا من المسئولين في الحكومة البريطانية كشفوا عن انخفاض الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل حاد بعد بدء الحرب ضد حماس في غزة.

وأشارت رويترز إلى أن انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية البريطانية لإسرائيل وصل إلى أكثر من 95% إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما.

وتستند هذه الأرقام إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون بريطانيون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.

وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب.

لكن مسؤولين حكوميين قالوا لرويترز إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر من العام الماضي انخفضت إلى 859381 جنيها إسترلينيا (1.09 مليون دولار) وهذا هو أدنى رقم للفترة بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.

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