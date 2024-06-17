محافظ المنيا: حملات مستمرة على المجازر خلال أيام العيد

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والجهات المعنية من الطب البيطرى والصحة بتكثيف الحملات الرقابية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على منع ذبح الأضاحي خارج المجازر بهدف الحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات الذبح مجاناً خلال فترة العيد، مع توافر الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي ومراقبة عملية الذبح داخل المجازر وتطهيرها وإزالة مخلفات الذبح أولا بأول .



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ملوى عدداً من المجازر اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الاضحي لمتابعة سير العمل و استقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية،، بالإضافة إلى منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية للحفاظ على البيئة وضمان سلامة اللحوم، فضلاً عن مواصلة أعمال النظافة العامة للمجازر وتوفير المياه والمطهرات والأدوات اللازمة، فضلاً عن جودة أختام الذبائح والجلود.



كما تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط مجازر المركز لمتابعة أعمال النظافة المستمرة بالمجازر و التأكد من تواجد الأطباء البيطريين للكشف على الأضاحي و ضمان سلامة عملية الذبح .



وفى مطاى، أكد محمد عبد الغنى رئيس المركز على استمرار الحملات الرقابية على المجازر خلال أيام العيد للاطمئنان على نظافة أدوات الذبح و التعقيم والتطهير الدائم للمجازر وتقديم الخدمات البيطرية مجاناً وسلامة عملية الذبح .



كما تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة عمليات الذبح داخل المجازر للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية و الاشتراطات الصحية و البيئية ونظافة معدات و أدوات الذبح مع توافر الأطباء البيطريين للكشف على الذبيحة حفاظا على صحة و سلامة المواطنين .



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