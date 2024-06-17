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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رمت جمرة العقبة الكبرى وماتت.. وفاة سيدة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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توفيت سيدة تُدعى إلهام شاكر السيد تبلغ من العمر قرابة الـ 50 عامًا، من قرية شدموه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما انتهت من رمي جمرات العقبة الكبرى مباشرة.

وكانت حالة من الحزن والأسى قد سيطرت على أسرة الفقيدة الراحلة بعد علمهم بنبأ وفاتها. 

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالفيوم إلى دفاتر عزاء لها خاصة أنها محبوبة من جميع أهالي القرية. 

وكانت أسرة الراحلة قد قررت إقامة سرادق عزاء لها بمسقط رأسها بقرية شدموه بمركز اطسا بالفيوم.

وتعد هذه الحالة هي الثامنة في محافظة الفيوم من الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية. 

رمت جمرة العقبة الكبرى وماتت وفاة سيدة من الفيوم تأدية مناسك الحج قرية شدموه التابعة لمركز إطسا الهام شاكر السيد محافظة الفيوم