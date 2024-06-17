وكيل وزارة الصحة تتفقد وحدتي الكيلو 17 والشهيد خيرى وتتابع سير العمل بحميات الإسماعيلية

أحالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة عدد من العاملين المتغيبين والمقصرين بوحدة الكيلو 17 للشئون القانونية لاِتخاذ اللازم ،جاء ذلك خلال الجولة التي أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة اليوم على وحدتى الكيلو 17 والشهيد خيرى للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وتابعت وكيل وزارة الصحة انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال حديثي الولادة خلال إجازة العيد بالكيلو 17 ،وتواجد الأطقم الطبية حسب جدول النوباتجية، كما تابعت تردد المواطنين وإقبالهم على الكشف بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى تقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة وصحة المرأة والأم والجنين بالمجان ،وفيما يخص الطعوم اطمأنت على أن سلسلة التبريد تعمل بكفاءة وتوافر رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة بكلا الوحدتين.

ثم توجهت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إلى قسم الكلى بمستشفى حميات الإسماعيلية وتقديم التهنئة لجميع العاملين والمرضى بالمستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،وأشادت بجهود الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وانتظام جلسات الغسيل الكلوى وحُسن معاملة المرضى ومستوى النظافة العامة بالقسم.

يأتى ذلك فى إطار متابعة سير العمل بخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وتطبيقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار المتابعة الميدانية على المستشفيات والمنشآت الصحية والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين .