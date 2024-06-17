أبرزهم خالد زكي وحمدي حافظ.. شائعات الوفاة تطارد كبار نجوم الفن

تلاحق شائعات الوفاة عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ودائمًا ما تكون رموز القوة الناعمة الأكثر عرضة لتداول هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتشر بين الجمهور بشكل كبير دون الوقوف على حقيقة الأمر وتحري الدقة، وشهدت في الأيام القليلة الماضية جدلًا واسعًا حول وفاة الفنان خالد زكي والفنان حمدي حافظ.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز الفنانين الذين طالتهم شائعات وفاتهم وهم على قيد الحياة:

خالد زكي

أثار الفنان خالد زكي قلق الجمهور، بعد انتشار خبر تعرضه لوعكة صحية بعدها خبر وفاته، حيث تداول خلال الأيام القليلة الماضية، وإنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذه الشائعة.

خرج الفنان خالد زكي عن صمته ويرد على هذه الأنباء قائلًا: "قرأت خبر وفاتي زي الجمهور، ولكن تم تكذيب كلا الخبرين، وأنا بصحة جيدة، وأقوم بتصوير أحدث أعمالي الفنية".

حمدي حافظ

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال ساعات قليلة ماضية، وفاة الفنان حمدي حافظ أثناء أدائه مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، ولكن كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان حمدي حافظ في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز".

وقال أشرف زكي: "الفنان حمدي حافظ بخير وبصحة جيدة، ولا صحة لخبر وفاته في السعودية أثناء الحج، هو بخير وموجود في مصر".

ليلى طاهر

علقت الفنانة ليلى طاهر على شائعة خبر وفاتها التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، أكثر من مرة، مؤكدة على إنها بخير وصحة جيدة.

وكشفت الفنانة القديرة ليلى طاهر في حوار خاص مع "البوابة نيوز" عن سبب هذه الشائعات: "أنا لسه عايشة وكويسة، وخبر شائعة الوفاة أسعدني رغم أنها سيئة، بسبب إني شعرت بقدر حب الجمهور وخوفهم ومحاولاتهم الاطمئنان على، مروجي الشائعات خسروا كل حاجة لكن أنا كسبت حب الناس، رد فعلي أنا بتخض لما بقرأ الخبر ده، لكن اكتشفت أنه جاء في مصلحتي لأن كل الناس كلمتني بحب واهتمام".

وتابعت: "مش عارفة هما عاوزين أموت بسرعة ليه؟ 4 مرات بيكتبوا هذا الخبر على مدار أشهر، ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار.. أنا مستغربة جدًا، إيه الهدف من كتابة خبر غير حقيقي، إن كانت المصلحة تحقيق عدد من المشاهد فهذا لن يحدث، لأن الخبر سرعان ما يتم نفيه على أنه شائعة كاذبة، خلال ساعة واحدة الجميع عرف إن الكلام ده غلط".