يورو 2024.. مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام النمسا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النمسا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يقود كيليان مبابي تشكيل منتخب فرنسا أمام النمسا، رفقة ماركوس تورام وعثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان.

ويتواجد منتخبا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024، بجانب منتخبي هولندا بولندا.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة النمسا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - ماركوس تورام.