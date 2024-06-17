تعاون بين الجيزة و"تنمية السياحة" لإطلاق أكاديمية للحرف اليدوية والتراثية بالبدرشين

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية السياحة بدهشور لإطلاق أكاديمية للحرف اليدوية والتراثية وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوجيه الدعم والاهتمام الكامل لرائدات الأعمال والحرف اليدوية والتراثية بنطاق المحافظة.

ومن جانبها أكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة على ان المشروع يهدف إلى تحقيق خطة المحافظة نحو العمل على تحسين الوضع الاقتصادى للسيدات والفتيات من خلال إحياء حرفة صناعة السجاد اليدوى والكليم والسجاد الجلد والمكرميه والكورشيه بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للسيدات بمجتمع دهشور لإحياء الحرف اليدويه والتراثية المرتبطه بالخامات البيئيه كمنتجات عرجون النخيل.

واضافت هند عبد الحليم إلى أنه سيجرى العمل على تدريب قرابة 500 سيدة على 5حرف يدوية هى السجاد والكليم والسجاد الجلد والمكرمية والكورشية، لافتا الي ان الصناعات اليدوية هى موروث ثقافي وتراثي لقرية دهشور بالإضافة إلى تسليط الضوء على منطقة دهشور لما لها رونقها وتميزها من حيث موقعها الجغرافي ولما لها من أهمية للسياحة الريفية والبيئية خاصة عقب إعلان منظمة السياحة العالمية اختيار وفوز دهشور ضمن أفضل القري في السياحة الريفية على مستوى العالم .

كما أشادت هند عبد الحليم بالتعاون الدائم بين المحافظة وجمعية تنمية السياحة بدهشور فى تعزيز فرص دعم النساء وإتاحة فرص عمل لهن وتعزيز مشاركتهم في مشروعات التمكين الاقتصادى المدرة للدخل من خلال مجموعه من التدريبات الحرفيه التى لها عظيم الأثر في إحداث تغيير اقتصادى واجتماعي للمرأة بالإضافة إلى مشاركة الجمعية بمنتجاتها المتنوعة مع محافظة الجيزة في المعارض المتنوعة التى تنفذها المحافظة وخاصة معارض منصة أيادي مصر.