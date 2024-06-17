ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأكد غياب زيزو عن لقاء فاركو في الدوري

زيزو
زيزو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حالياً في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

زيزو فاركو الزمالك