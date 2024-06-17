تنفيذ إزالة بناء مخالف على مساحة 700 م2 بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، فى تنفيذ 3 قرارات إزالة من المهد عبارة بناء بالطوب الأبيض على مساحة 250 متر علي أرض زراعية بقرية 18 المنصور، وبناء بالطوب الأبيض على مساحة 200 متر بزمام جمعية النصر الزراعية قرية 18 المنصور، وسور بالطوب الأبيض على مساحة 250 متر بقرية كوم الحجر، وذلك للتصدى للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها.



وأكد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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