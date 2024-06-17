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الإثنين 17 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: شهيد ومصاب جراء قصف مسيرة إسرائيلية منزلا في حي تل السلطان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سقوط شهيد ومصاب جراء قصف مسيرة إسرائيلية منزلا في حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي سياق متصل، أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وسط مدينة رفح الفلسطينية.

حيث حققت الفصائل الفلسطينية إصابات مؤكدة في صفوف طاقم الدبابة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، من اليوم الإثنين، كشف الإعلام الفلسطيني عن وجود اشتباكات عنيفة في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

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