ماجد المهندس يطرح تيزر أغنية "لو زعلان" ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

يخوض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية حيث يقدم لأول مره أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان".

وطرح ماجد المهندس تيزر الأغنية الجديدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر .

وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المره الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم.

وأشار المهندس في تصريحات صحفية أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه من المنتج الموسيقى محمد حامد، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها:

قولولوا لو زعلان .. البحر اهو مليان

يشرب على قد ما يقدر منه .. ومش طالبة جنان

الجدير بالذكر أن فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وهيدي كرم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم .