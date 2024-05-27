محرقة رفح.. نجوى كرم: "لم ترَ عيون البشرية أبشع من هذا الإجرام"

علقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على محرقة الخيام في رفح التي نفذها العدوان الإسرائيلي في منطقة بها أكثر من 100 ألف نازح ليتم حرقهم أحياء خلال الساعات الماضية، وانتشرت الصور والفيديوهات لرؤوس الأطفال المقطوعة والمحروقة جراء القذف.



وقالت نجوى عبر حسابها على تطبيق "إكس": "ما شافت عيون البشرية أبشع من هيك إجرام !، يللي بينادي بالإنسانية وحقوقها (خَرَجَ ولم يَعُدْ)!أو مش موجود أصلاً، تحرّك يا عالم، حتى إذا إجا دورك شي يوم، مليحَك يشفع فيك، #مجزرة_رفح".

يذكر أن إسرائيل نفذت محرقة الخيام بعد مرور أقل من 48 ساعة على قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي بإلزام الاحتلال بوقف عملياته فورًا في مدينة رفح، في تحدي للقرارات الدولية نفذ الاحتلال قصف على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الماضية، في منطقة تل السلطان، باستخدام بالقنابل الحارقة.