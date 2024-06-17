اليورو يقترب من أدنى مستوياته في شهر أمام سلة العملات الرئيسية

استقر الدولار الأمريكي، أمام سلة العملات الرئيسية الست ، اليوم الاثنين فيما يقترب اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر بعدما أدت اضطرابات سياسية في أوروبا علي خلفية الحرب الرويبة الاوكرانية ، إلى حالة من عدم اليقين بين المتداولين، وذلك وسط ترقب لمزيد من البيانات للوقوف على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي .

استقر اليورو عند 1.0713 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى منذ الأول من مايو عند 1.06678 دولار يوم الجمعة. كما سجل الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل بنحو 0.88 %.

ولم يطرأ تغير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بعدما بلغ 105.54 نقطة، مما يجعله قريبا من أعلى مستوياته منذ الثاني من مايو، مدفوعا بضعف اليورو بشكل أساسي. وهبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2671 دولار.



وظل الين بالقرب من أدنى مستوى منذ 34 عاما مقابل الدولار بعد أن أرجأ بنك اليابان يوم الجمعة وضع تفاصيل خفض شراء السندات إلى اجتماعه المتوقع في يوليو.

وتراجع الين قليلا إلى 157.765 بعد أن انخفض إلى 158.26 عقب قرار الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 أبريل.

وبالنسبة لسوق الكريبتو “ العملات المشفرة ” تراجع سعر صرف البيتكوين 1% إلى 65794 دولارا ، و هبوط عملة إيثر 2% إلى 3524 دولارا.