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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يؤكد أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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شدد الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، على أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وحماية المدنيين الأبرياء. وأكد الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي بسرعة لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاءت تصريحات الملك عبد الله خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره. ناقش الزعيمان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الأزمة الإنسانية في غزة.

خلال الاتصال الهاتفي، أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره لخطوة النرويج في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأشاد بدورها في إرسال المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وجدد العاهل الأردني تأكيده على أهمية دعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.

الملك عبد الله الثاني رفح النرويج