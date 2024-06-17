وكيل صحة شمال سيناء: رفع جودة الخدمات الصحية على رأس الاولويات

قال الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، في اجتماعه اليوم بمسؤولي غرفة الطوارئ بديوان عام المديرية، إن رفع جودة الخدمات الصحية للمواطن على رأس أولوياته خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الدورات التدريبية المكثفة للعاملين بالقطاع الصحي تحت إشرافه المباشر بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف بدر أنه يواجه مقدمي الرعاية الصحية الكثير من التحديات اليومية ومن هذه التحديات التعامل مع عبء العمل الإداري الروتيني مع ضمان حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة.

وأوضح بدر، أن المرضى يتوقعون خدمات صحية سريعة وشفافة وسهلة الوصول إليها لذلك فمن الواجب تحسين الإجراءات الإدارية لحل مشكلة معوقات تجربة المريض في تلقي الخدمة والعمل على "تعزيز العاملين" في مجال الرعاية الصحية بضرورة اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتقديم رعاية فائقة فالابتكار في الرعاية الصحية ليس مجرد مصطلح بل هو ضرورة في ظل تطور قطاع الرعاية الصحية لضمان حصول المرضى على أفضل خدمة.

وذكر فتحي عثمان مسؤول التثقيف والاعلام بمديرية الصحة ان الدكتور أحمد سمير بدر كان يشغل منصب مدير عام إدارة الطب "العلاجي والطوارئ"، وأن الرعاية للمرضى المصابين بأمراض أو إصابات تتطلب التدخل الطبي الفوري بشكل متساوي وغير المجدول ضرورة وهدف طب الطوارئ والذي حقق وساهم في نقله نوعية في مجال الصحة العامة والطب الأكاديمي.

كما أجرى الدكتور أحمد سمير وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء اليوم جولة تفقدية مكوكية مفاجئة ظهر اليوم للوحدات الصحية التابعة لإدارة بئر العبد.

جاءت الزيارة التفقدية للتأكد من انضباط العمل والتزام الفريق الطبي، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية أثناء عيد الأضحى المبارك، حيث جرى مراجعة الانضباط الإداري والتأكد من التواجد الفعلي للقوى البشرية بالوحدات.

وشدد بدر وكيل الوزارة على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض بها، وإقامة طبيب الوحدة بكل وحدة صحية على مدى الـ 24 ساعة.