أمل جديد.. مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية

الإثنين 17/يونيو/2024 - 08:30 م

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، والتي تعد الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، د. علي الأنور عميد كلية الطب، د. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات.

اوضح د. علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة جرى تجهيزها بالجهود الذاتية طبقا لأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصري ولتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.

كما أكد د. طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن الوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة في العالم، كواحد من ١٠ نسخ فقط علي مستوي العالم و لا يوجد له مثيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها ويتميز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضي، وكذلك أحدث اجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة التاهيل لمرضي السكتة الدماغية.

هذا إلي جانب فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.

وأشار د. أحمد البسيوني مدير الوحدة أن السكتة الدماغية لحظة مفاجئة قد تغير حياة إنسان بأكملها، وتعد السبب الأول للإعاقة والثاني للوفاة علي مستوي العالم موضحا أن شخص واحد من كل ٤ أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية، مشيرا أن مصر بها ٢٥٠ ألف حالة سكتة دماغية سنويا إلى جانب الأشخاص الذين يعيشون بمضاعفاتها؛ ومع التقدم العلمي، تزايد الأمل في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرصهم في التعافي.

مؤكدًا أن مستشفيات جامعة عين شمس، الصرح الطبي العريق قدمت ما يتوائم مع مسئوليتها تجاه المجتمع المصري ؛ حيث يجرى افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية الجديدة، لتكون بمثابة أمل جديد وحقيقي للمرضي في مصر.