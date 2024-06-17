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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ولي العهد السعودي: المملكة تجدد دعوتها المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة.

ونوه ولي العهد خلال كلمته في حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، اليوم الاثنين، إلى على  تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

يأتي ذلك في أعقاب ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بالمسؤليية التاريخية، وعدم معارضة الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، وذلك في أوائل مايو الماضي.

 

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