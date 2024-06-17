الشوط الأول.. الزمالك يتأخر بهدف أمام المصري

تأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدف أمام المصري البورسعيدي في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بأداء متوسط من كلا الفريقين وتسرع الفريقين على اهدار الفرص السهلة، وبعدها حاول الزمالك تهديد مرمى المصري في اكثر من مناسبة حتى جاءت الدقيقة ٢٠ ليتقدم المصري عن طريق فخر الدين بن يوسف، وبعدها حاول الزمالك إدراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة الا انهم فشلوا في تحقيق ذلك بسبب التسرع الذي سيطر على أغلب لاعبي الفريق.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.