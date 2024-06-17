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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الصومالي يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة، اليوم الاثنين.

وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والرخاء الإقليميين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

يذكر أن الصومال وتركيا وقعا اتفاقية أمنية في فبراير الماضي، تقضي بحماية تركيا لسواحل الصومال، وجاء ذلك بعد شهر من توقيع إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم غير قانونية تحصل بموجبها أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب مقديشيو بشدة.

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