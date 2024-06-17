وكيل صحة شمال سيناء يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى العريش العام

تابع الدكتور أحمد سمير وكيل َوزارة الصحة في اليوم الثاني لعيد الاضحى المبارك لمتابعة سير العمل بمستشفى العريش العام، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر الكميات المناسبة من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأ "سمير " جولته بالمرور على الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة،مؤكدًا ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وتفقد قسم الأشعة بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد وكيل "شمال سيناء " أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية ، مؤكدًا أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر، للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.