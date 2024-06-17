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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شرطة بني سويف توزع ورود وزهور على المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

رجال الشرطة ببني
رجال الشرطة ببني سويف يوزعوا الهدايا
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وزع رجالة الشرطة المصرية ببني سويف، ورود وزهور وهدايا على أهالى المحافظة من المارة ومستقلي السيارات في شوارع وميادين المحافظة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وتقديم التهنئة لهم، مما أدى إلى إدخال البهجة والسرور على مواطني المحافظة، لمشاركة رجال الشرطة الأعياد والمناسبات مع أهاليهم .
    
ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات. 

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الشرطة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بني سويف شوارع وميادين حلول عيد الأضحى المبارك تقديم التهنئة