شرطة بني سويف توزع ورود وزهور على المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

وزع رجالة الشرطة المصرية ببني سويف، ورود وزهور وهدايا على أهالى المحافظة من المارة ومستقلي السيارات في شوارع وميادين المحافظة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وتقديم التهنئة لهم، مما أدى إلى إدخال البهجة والسرور على مواطني المحافظة، لمشاركة رجال الشرطة الأعياد والمناسبات مع أهاليهم .



ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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