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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين

ضمن مبادرة 100يوم صحة..

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة لل
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اجرى الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة تفقدية للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية المجانية المختلفة ضمن جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " وذلك ب نقاط تقديم خدمات المبادرة بميدان النصر و َالرفاعي ونقاط الفحص بكورنيش العريش تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الفعاليات تضم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة وزيادة الوزن وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع.

وأوضح دبدر إن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ) ، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية.

من جانبه أكد فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام بمديرية الصحة ان الدكتور بدر وجه فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية بالمرور على منافذ تقديم الخدمة ونقاط الفحص والاستماع للمواطنين المترددين لمعرفة مدى رضاهم عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المختلفة لهم ، وأن فريق التثقيف والإعلام الصحى يشارك في تقديم التوعية الصحية بنقاط الفحص.

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