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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة بني سويف: تحرير 5 محاضر مخالفات صحية وإعدام 40 كيلو جرام أغذية مختلفة

جانب من المخالفات
جانب من المخالفات الصحية
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حرر فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، 5 محاضر صحية وإعداد حوالى 40 كيلو جرام أغذية مختلفة، خلال حملة شنها، اليوم، على المنشآت الغذائية بكورنيش النيل بمدينة بني سويف.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومتابعة الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة. 

وأجرى فريق من الرقابة على الأغذية بالمديرية، اليوم، على المنشآت الغذائية بكورنيش النيل ببني سويف، وأسفرت الحملة على المرور على عدد 5 منشآت غذائية ،وتم تحرير عدد 5 محاضر مخالفات صحيه موزعة كالآتي: عدد 3 محاضر جنحة صحية للمخالفة للقرار الوزاري 97 لسنة 1967 بعدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 2 محاضر للمخالفة للقرار الوزاري 97 لسنة 1967، بالمخالفة للاشتراطات الصحية
و قد تم إعدام حوالي 40 كيلو جرام أغذية مختلفة لتغيير خواصها الطبيعية.

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