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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع سائق اتهمته فتاة برش معطر وغلق نوافذ سيارته بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق مع سائق  اتهمته فتاة  رش معطر في السيارة وغلق للنوافد وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الفتاه للاستماع إلي أقوالها.


وبداية الواقعة عندما نشرت إحدى الفتيات عبر حسابها الشخصي قصتها مع سائق “دي دي” قائله: أثناء الرحلة السائق قام برش معطر في الجو وإغلاق  نوافذ السيارة، فطلبت منه أن يفتح زجاج السيارة ففتحه واستمر في رش المعطر مما حدث في الأمر ريبة في قلب الفتاة وطلبت منه إنهاء الرحلة.

ورصدت الأجهزة الأمنية منشور الفتاة وتم رصده واستخدام التقنيات الحديثة وضبط السائق المتهم وعرضه على جهات التحقيق بمدينة نصر.

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