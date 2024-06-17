جهاد الحرازين: نتنياهو يحرص على إطالة آمد الحرب للابتعاد عن الحكم القضائي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن نتنياهو يحاول الحفاظ على مكانته في الداخل، وبالتالي يحرص على إطالة آمد الحرب من أجل الابتعاد عن الحكم القضائي.

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال لقائه ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "علينا أن ندرك أن هناك ضغوطا تتواصل من كافة الأطراف الوسيطة مثل مصر والأردن وغيرها من الدول التي تسعى إلى الحد من إراقة دماء الشعب الفلسطيني".

وأضاف في حديثه: "الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن إطالة توقيت الحرب في غزة، حيث سقط أكثر من 37 ألف شهيد فلسطيني جراء هذه الغارات الصهيونية الأخيرة".