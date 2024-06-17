توزيع الهدايا والملابس والمواد الغذائية واللحوم على الفلسطينيين بالعريش

وزعت محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة وعدد من المؤسسات الاهلية الهدايا والعيديات والملابس واللحوم على الاسر الفلسطينية المقيمة في حي السبيل بالعريش، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ومني برهومة المدير التنفيذي لمشروع عمارات السبيل.

وأكد المحافظ على أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلي أن مصر دومًا تقف خلف شقيقتها فلسطين.

وأشار المحافظ، إلى أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفعت شمال سيناء درجة الاستعداد علي كافة المستويات، لافتا الي استقبال العالقين الفلسطينيين والجرحى والمرضي الفلسطينيين والمرافقين للإقامة في عمارات السبيل وتقديم كافة الخدمات لهم بالمجان.

وأعلن اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، عن توزيع العديات والهدايا والملابس والألعاب والبالونات والحلوى على الأطفال الفلسطينيين وعددهم نحو 200 طفلا وطفلة، بجانب إقامة يومي ترفيهي لهم بحديقة المساعيد بالعريش، لإدخال الفرحة والسرور والبهجة علي قلوبهم.

وأشارت مني برهومة المدير التنفيذي لمشروع عمارات السبيل، أنه تم توزيع المواد الغذائية وذبح عجل وتوزيع اللحوم على الاسر الفلسطينية المقيمة في عمارات السبيل وعددها 200 اسرة.