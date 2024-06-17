أجمل سهرات عيد الأضحى.. البيت الفني للمسرح يستقبل الجمهور بـ 11 عرضا

يستقبل البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، جمهور عيد الأضحى المبارك، بداية من اليوم الإثنين ثان أيام العيد، ب11 عرضا مسرحيا داخل محافظتي القاهرة والإسكندرية.

المسرح في العيد أجمل خروجات الأسرة المصرية والأصدقاء

فالمسرح في أيام العيد يعد من أجمل خروجات الأسرة المصرية والأصدقاء، حتى يتمكنوا من مشاهدة أروع الأعمال، فهناك صناعة كاملة تهتم بتقديم المسرحيات في هذا التوقيت الذي تكثر فيه زيارات دور العرض والاستمتاع بأعمالها، خاصة بالنسبة للأصدقاء، والمخطوبين، والمتزوجين حديثا. وفي السطور التالية نستعرض المسرحيات المقدمة خلال أيام العيد.

المسرح القومي.. مش روميو وجولييت

يفتتح الفنان د. أيمن الشيوي مدير فرقة المسرح القومي، أولى ليالي العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" في التاسعة مساء على خشبة المسرح القومي بميدان العتبة.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي، والمأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، طه خليفة، دنيا النشار، آسر علي، طارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد، موسيقي أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك محمد عبدالرازق، إضاءة ياسر شعلان، معالجة درامية أمين حداد، وإخراج عصام السيد.

عرض مش روميو وجولييت

مسرح السلام.. يوم عاصم جدا

تقدم فرقة المسرح الكوميدي العرض المسرحي "يوم عاصم جدا"، في التاسعة مساء، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وتدور أحداث المسرحية في منزل السيد عاصم السرياقوسي، الذي يقطن أحفاده به وذلك بعد سنوات من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

ويشارك في بطولة المسرحية الفنانون: هايدي رفعت، مصطفى منصور، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، وآخرون، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة عز حلمي، كتابة وأشعار أيمن النمر، فكرة وإخراج عمرو حسان.

مسرح ميامي.. العيال فهمت

يفتتح الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، في الثامنة والنصف مساء، أولى ليالي العرض المسرحي "العيال فهمت"، على خشبة مسرح ميامي في وسط البلد.

"العيال فهمت" عرض مأخوذ عن الفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي.

يُشارك في بطولة العمل الفنانون: رنا سماحة، عبدالمنعم رياض، إيهاب شهاب، رانيا النجار، إلى جانب مشاركة فناني فرقة المسرح الكوميدي، والمسرحية من كتابة وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور.

عرض العيال فهمت

مسرح الغد.. النقطة العميا

يواصل أبطال العرض المسرحي «النقطة العميا» ليالي عرضه على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، وذلك في الثامنة مساءً.

"النقطة العميا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، فالعرض مأخوذ عن رواية «العطب» للكاتب المسرحي السويسري فريدريش دورينمات، والذي تدور أحداثه حول عطل يصيب سيارة "آدم" أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي "المحكمة" وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة محاولا إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة، فتتوالى الأحداث.

العرض من بطولة الفنانين: أحمد السلكاوي، نور محمود، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، والعرض من إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

عرض النقطة العميا

المسرح العائم الصغير.. السمسمية

يعود أبطال عرض "السمسمية" من جديد لجمهور المسرح العائم الصغير بعد جولته بالمحافظات، في التاسعة والنصف مساء.

العرض من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، ومن بطولة الفنانين: آسر علي، إيمان مسامح، محمد النمس، أحمد جمال، عبدالرحمن آل مرسي، مريم سعيد، جاكلين سعد، سالي النمس، وسام مصطفى، أشرف عبدالرؤوف، هيثم درويش، أحمد السيد، روجينا نادي، وإياد القاضي، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، ماكياج رحاب طايع، مساعدو الإخراج رحمة محمد، دنيا بكر، مخرجون منفذون عليا عبدالخالق، فاطمة عصمت، وأحمد ماهر، والمسرحية من كتابة وإخراج سعيد سليمان.

المسرح العائم.. مرايا إلكترا

يفتتح الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، أولى ليالي العرض المسرحي "مرايا إلكترا" في الثامنة والنصف مساء غد الإثنين ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، والعمل من إنتاج فرقة مسرح الشباب، ومن تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى.

مرايا الكترا

المسرح القومي للأطفال.. الحلم حلاوة

يفتتح الفنان عادل الكومي، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "الحلم حلاوة"، في السابعة والنصف مساء، بمسرح متروبول "عبدالمنعم مدبولي" بالعتبة.

"الحلم حلاوة" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، ومن بطولة أعضاء فرقة المسرح القومي للطفل، أشعار طارق علي، موسيقى والحان هاني عبدالناصر، توزيع موسيقى أحمد حامد، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وملابس وعرائس فخري العزازي، اضاءة أبو بكر الشريف، ماكيير إسلام عفيفي، مخرج منفذ محمد فاروق، والعرض من تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مي مهاب.

عرض الحلم حلاوة

مسرح القاهرة للعرائس.. ذات والرداء الأحمر

يفتتح الدكتور أسامة محمد علي، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، العرض المسرحي العرائسي "ذات والرداء الأحمر"، في الثامنة مساء، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس في ميدان العتبة.

"ذات والرداء الأحمر" إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، بطولة صوتية للفنانين: إسعاد يونس، هالة فاخر، سامي مغاوري، مايان السيد، أشرف طلبة، تامر فرج، عمرو رمزي، عصام الشويخ، ريم طارق، داليا طارق، ألحان هاني شنودة، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس هدى السجيني، استعراضات مصطفى حجاج، مكساج وموسيقى تصويرية شريف الوسيمي، نحت محمد أمين، مخرج منفذ مصطفى محمود، والعرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ.

عرض ذات والرداء الأحمر

مسرح الشمس.. كاندي كراش

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنان محمد متولى، عرض "كاندي كراش"، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وذلك في السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

عرض كاندي كراش

مسرح ليسيه الحرية.. مغامرات في المدينة الأسطورية

وفي مدينة الإسكندرية، يشهد مسرح ليسيه الحرية حفلتين الأولى ماتينيه تبدأ بالعرض المسرحي للأسرة والأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، في الرابعة مساء.

"مغامرة في المدينة الأسطورية" نتاج ورشة مسرح الطفل بفرقة مسرح الإسكندرية، ومن بطولة مجموعة كبيرة من أطفال الإسكندرية الموهوبين، أشعار حمدي زيدان، ألحان وموسيقى محمد عوض، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة أحمد علاء علي، كريوجراف سمير نصري، والعرض من تأليف أيمن فتيحة، وإخراج مونيكا جوزيف.

مغامرة في المدينة الأسطورية

حازم حاسم جدا

أما الحفلة الثانية تبدأ في الثامنة مساء بالعرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "حازم حاسم جدا"، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي.

العرض من بطولة الفنانين: عمرو عبدالعزيز، حسن عبدالفتاح، علاء عوض، إسلام عبدالشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د.محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي.