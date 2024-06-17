مدير الطب الوقائي يتفقد مراكز الرعاية الصحية بإدارة الحسنة بوسط سيناء

تفقد الدكتور أسامة سالم، مدير الطب الوقائي بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أحمد صلاح من إدارة الرعاية بالمديرية وأحمد ناصر من إدارة التمريض بالمديرية، وحدات الرعاية الصحية بالحسنة، للتأكد من وجود الأطقم الطبية، والاطمئنان كذلك على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ومدى توفير العلاج للمرضى وتوافر الطعوم والأمصال واللقاحات بالوحدات بتوجيهات من الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وتهدف الجولة التفقدية، إلى الوقوف على سير العمل داخل الوحدات الصحية ومتابعة الخدمات المقدمة خلال عيد الأضحى المبارك من قبل العاملين للمواطنين بوسط سيناء.

ونبه الدكتور أسامة بضرورة الالتزام والانضباط في العمل من أجل رعاية مصالح المواطنين وإقامة طبيب الوحدة بكل وحدة صحية على مدى الـ 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الطوارئ والأزمات أثناء عيد الأضحى للتأكد من استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض بها بوسط سيناء.