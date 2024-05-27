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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الأوليمبي يواجه كوت ديفوار وديًا استعدادًا للأولمبياد

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من  1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة .

وعقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.

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