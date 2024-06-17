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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رامي عاشور: تفكيك مجلس الحرب من الممكن أن يؤثر على قوة الحكومة الصهيونية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قال الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية، أن نتنياهو هو صورة وانعكاس لليمين المتطرف، وبالتالي إذا تعرض اليمين المتطرف لضغوط أكثر من ذلك فسوف يلجأ إلى التضحية بنتنياهو.

وأضاف الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تداعيات تفكيك مجلس الحرب من الممكن أن يؤثر على قوة الحكومة الصهيونية، وبالتالي من الممكن التضحية بنتنياهو من أجل حماية مستقبل اليمين المتطرف الذي من الممكن أن يتأثر سلبًا من سياسة نتنياهو.

وأشار إلى أن الأحزاب اليمينة المتطرفة في إسرائيل لها جوانب متطرفة بصورة كبيرة، لذا نتوقع الفترة المقبلة أن يكون داخل هذه الأحزاب الفترة المقبلة المزيد من الحزم.

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