رامي عاشور: تفكيك مجلس الحرب من الممكن أن يؤثر على قوة الحكومة الصهيونية

قال الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية، أن نتنياهو هو صورة وانعكاس لليمين المتطرف، وبالتالي إذا تعرض اليمين المتطرف لضغوط أكثر من ذلك فسوف يلجأ إلى التضحية بنتنياهو.

وأضاف الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تداعيات تفكيك مجلس الحرب من الممكن أن يؤثر على قوة الحكومة الصهيونية، وبالتالي من الممكن التضحية بنتنياهو من أجل حماية مستقبل اليمين المتطرف الذي من الممكن أن يتأثر سلبًا من سياسة نتنياهو.

وأشار إلى أن الأحزاب اليمينة المتطرفة في إسرائيل لها جوانب متطرفة بصورة كبيرة، لذا نتوقع الفترة المقبلة أن يكون داخل هذه الأحزاب الفترة المقبلة المزيد من الحزم.