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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الإسماعيلية": استمرار المرور على الوحدات الصحية ومراكز عقر الحيوان

فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك..

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه إستكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبى خلال أجازه عيد الأضحى المبارك ، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بتكثيف  مرور لجان فرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية وإحكام المتابعة والرقابة على المنشآت الصحية ؛للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واصلت لجان الإشراف برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي المرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الدكتوره سمر علاء مسئول مكاتب الصحة ، دكتورة نهى نصر مسئول التطعيمات ودكتورة مارينا فليمون مسئول مراكز الوقاية من مرض السعار ؛ للإطمئنان على إنتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات ، حيث قامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة والتأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز عقر الحيوان .

 

أجازه عيد الاضحى المبارك ادارة الطب الوقائي الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أيام عيد الأضحى المبارك