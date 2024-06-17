يورو 2024.. منتخب بلجيكا يسقط أمام سلوفاكيا

سقط منتخب بلجيكا، مساء اليوم الإثنين، في فخ الهزيمة أمام سلوفاكيا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

باغت منتخب سلوفاكيا نظيره البلجيكي بهدف مبكر، حيث أحرز إيفان سكرانز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السلوفاكي بهذا الهدف، بعد محاولات عديدة من لاعبي منتخب بلجيكا لإدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات نجوم منتخب بلجيكا لتعديل النتيجة، حتى بعدما سجل المهاجم روميلو هدفين في الدقيقتين 57 و88، ولكن حكم المباراة ألغى الهدفين، ليحدث منتخب سلوفاكيا أكبر مفاجآت يورو 2024 حتى الآن، وذلك بإسقاط بلجيكا بنتيجة 1-0.

يورو 2024

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد منتخب بلجيكا بلا نقاط، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024، بينما حل منتخب سلوفاكيا في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن رومانيا المتصدر، فيما يتذيل منتخب أوكرانيا الترتيب بلا نقاط أيضًا.